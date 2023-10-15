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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انضمام كامرون إسماعيل لاعب آرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب

كامرون إسماعيل
كامرون إسماعيل

انضم كامرون إسماعيل، لاعب فريق الشباب بآرسنال الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليًا بالإسماعيلية ويستمر حتى الجمعة المقبل.

وحرص وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على استقبال اللاعب بفندق الإقامة، وعقد جلسة ترحيب به شهدت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمعسكر وأهدافه، كما كان في استقبال اللاعب في مطار القاهرة شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب أمس السبت بالإسماعيلية، وحرص وائل رياض، المدير الفني للمنتخب على متابعة مباراة بتروجت وحرس الحدود بدوري الجمهورية لمواليد 2005، بينما شاهد علاء عبده المدرب العام للمنتخب مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن خطة متابعة جميع العناصر في هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل .
 

كامرون اسماعيل مصر أرسنال منتخب مصر للشباب وائل رياض

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