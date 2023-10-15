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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة البرلمان: الاحتلال يتبع سياسة الأرض المحروقة في فلسطين

هشام الحصرى، رئيس
هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأحداث الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، تتطلب التكاتف بين أبناء الوطن للمرور من الأزمة، مشيرا إلى أن فلسطين ستظل أرض الأجيال والشهداء.

وأضاف الحصرى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، أن الشعب الفلسطينى له الحق الكامل فى تقرير مصيره وحقه فى الدفاع عن أرضه بموجب كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

وتابع هشام الحصرى، نستكر وبكل شدة ما يتعرض له أهلنا بقطاع غزة من ممارسات دامية ووحشية من قبل الكيان المحتل، والذي يتبع سياسة (الأرض المحروقة).

وأضاف الحصرى، : الأحداث التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة كشفت الستار عن أكبر معركة وعي تعيشها الأمة العربية بوصفها صاحبة القضية الفلسطينية؛ قائلا،: نجد محاولات من هنا أو من هناك لقلب الحقائق  باظهار الكيان المحتل وكأنه المجني عليه كضحية،  وأن الشعب الفلسطيني المناضل هو الجاني للأسف الشديد.

وثمن الحصرى، الموقف الرسمي العربي الذى جاء جنبًا إلى جنب مع الموقف الشعبي حقق في الأيام الماضية تقدمًا ملموسا في تلك القضية؛ وأظهر للعالم حقيقة ما يحدث، مطالبا، بالبناء على هذا الأمر والدفع نحو عملية سلام شامل بالمنطقة أساسها حل الدولتين.

وقال الحصرى، : انتظرت من البرلمان الأوروبي أن يشجب ويدين الاحتلال الإسرائيلي وأن يصدر قرارات صارمة في مواجهة ممارساته ضد الشعب الفلسطيني  التي تجافي الإنسانية ؛ إلا أنه يبدو كان مشغولاً بالشأن المصري ويبحث في مكان ما عن أية أحداث وهمية فى ملف حقوق الإنسان في مصر حتى يصدر قرارات بشأنها  لا قيمة لها.

وشدد النائب هشام الحصرى على  ضرورة وقف إطلاق النار في الأراضى الفلسطينية وسرعة العودة إلى مائدة المفاوضات والحد من تفاقم الوضع الإنساني؛ نظرا لأن استمرار الحال كما هو عليه لن يودي إلا لمزيد من التعقيدات.

النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية الجلسة العامة لمجلس النواب

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