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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء اعمال الندوة 63 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالجامعة العربية

لجنة توحيد المصطلحات
لجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

بدات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الندوة ( 63 ) للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية برئاسة ممثل الجمهورية العربية السورية وبمشاركة وفود من وزارات الدفاع والقوات المسلحة بالدول العربية ؛ وذلك لمناقشة موضوع " الرموز والاختصارات العسكرية للقوات البرية والقوات البحرية " على مدي خمسة ايام .

وتاتى اهمية الندوة لتعزيزها فرص التعاون المشترك ، لما للمصطلحات الموحدة من اهمية فى تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربى المشترك وتوحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية .

واكد المستشار محمد لامين الداه فى كلمته الافتتاحية التى القاها ممثلا عن قطاع الشؤون العربية والامن القومى بجامعة الدول العربية ؛ اهمية عقد هذه الندوات التى تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة فى الدول العربية وتعزيز فرص التعاون المشترك فيما بينها .

واشار " الداه " الى التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية معبرا عن " المساندة والدعم للشعب الفلسطينى الشقيق الذى يتعرض لهجوم غاشم جراء الاجتياح الاسرائيلى المستمر حتى اللحظة " ، وترحم على " جميع الشهداء من ابناء الشعب الفلسطينى".

وقال ان الندوة 62 السابقة تناولت تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لاسلحة الدمار  الشامل والاشارة ونظم المعلومات والامداد المشترك " التموين والنقل والخدمات الطبية " .

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