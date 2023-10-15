بدء اعمال الندوة 63 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بالجامعة العربية

بدات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الندوة ( 63 ) للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية برئاسة ممثل الجمهورية العربية السورية وبمشاركة وفود من وزارات الدفاع والقوات المسلحة بالدول العربية ؛ وذلك لمناقشة موضوع " الرموز والاختصارات العسكرية للقوات البرية والقوات البحرية " على مدي خمسة ايام .

وتاتى اهمية الندوة لتعزيزها فرص التعاون المشترك ، لما للمصطلحات الموحدة من اهمية فى تسهيل العمليات والتدريبات المشتركة وتعزيز العمل العربى المشترك وتوحيد الرؤى العسكرية بين مختلف الدول العربية .

واكد المستشار محمد لامين الداه فى كلمته الافتتاحية التى القاها ممثلا عن قطاع الشؤون العربية والامن القومى بجامعة الدول العربية ؛ اهمية عقد هذه الندوات التى تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة فى الدول العربية وتعزيز فرص التعاون المشترك فيما بينها .

واشار " الداه " الى التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية معبرا عن " المساندة والدعم للشعب الفلسطينى الشقيق الذى يتعرض لهجوم غاشم جراء الاجتياح الاسرائيلى المستمر حتى اللحظة " ، وترحم على " جميع الشهداء من ابناء الشعب الفلسطينى".

وقال ان الندوة 62 السابقة تناولت تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية لاسلحة الدمار الشامل والاشارة ونظم المعلومات والامداد المشترك " التموين والنقل والخدمات الطبية " .