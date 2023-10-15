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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. وكالة أوروبية: نتنياهو كان يعلم بهجوم حماس قبل حدوثه

نتنياهو
نتنياهو

أودرت مجلة نيوزويك الأمريكية مزاعم لبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هجوم حماس الكبير في عملية طوفان الغضب تركته القيادة الإسرائيلية يمر لكي تكسب التعاطف الدولي وتقوم بتصفية حماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه سيكون هناك "حصار كامل" على غزة، مع قطع كامل للكهرباء والغذاء والماء والوقود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة على البلدات القريبة من غزة لكن بعض المسلحين ما زالوا نشطين ويهاجمون من حين لآخر.


وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه وسط الغضب في دولة الاحتلال، ظهرت تكهنات مشككة في مصداقية القيادة الإسرائيلية معتبرة أنه لا يمكن  تفسير هذا الفشل الكارثي في كيان الاحتلال باختراق أمنها واستخباراتها وتوغل حوالي 1000 من مقاتلي حماس ودخولهم بالجرافات والطائرات الشراعية والدراجات النارية.

واضافت: أدى ذلك إلى ظهور نظريات مؤامرة مفادها أنه  ربما يكون ما حدث مؤامرة إسرائيلية بهدف إلى إلقاء اللوم على طرف آخر.

وزعمت حسابات على منصة إكس  ( تويتر سابقًا ) دون تقديم دليل أن "نتنياهو سهل الاختراق" وأن الهجوم كان معروفًا.

وقال راسل ماكجريجور النشط على تويتر: "لقد دخلوا ببساطة إلى إسرائيل، الجيش الإسرائيلي سمح  لهم بذلك ".

نيوزويك مزاعم التعاطف الدولي تصفية حماس

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