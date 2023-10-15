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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: لماذا المحرم في أوكرانيا محلل في غزة!

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بإدانة قتل الفلسطينيين، مؤكدا أن "المعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون دون تمييز على أساس الهوية".

وأضاف الصفدي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحرب على غزة لن تجلب الأمن، وتقتل الأبرياء شيوخا ونساء وأطفالًا".

ولفت إلى أن السلام العادل على أساس حل الدولتين وحده سيوفر الأمن لفلسطين وإسرائيل والمنطقة كلها.

وتساءل: "لماذا في أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في غزة؟".

وتكثف مصر جهودها مع شركائها الدوليين والإقليميين لتوصيل المساعدات إلى غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع في الأسبوع الثاني.

ونشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، بعض الصور للمتطوعين وأعضاء الهلال الأحمر المصري والمساعدات الإنسانية التي تتواجد عند معبر رفح الحدودي، في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

وأظهرت الصور، أعضاء الهلال الأحمر المصري يقفون لالتقاط صورة أمام شاحنة تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين أثناء انتظارهم عند معبر رفح الحدودي.

كما رصدت الصور انتظار المتطوعين أمام شاحنات المساعدات المحملة بالإمدادات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أفادت في وقت سابق، بأن قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تنتظر منذ ساعات للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأظهرت صور طابوراً طويلاً من الشاحنات التي تحمل الإمدادات من مصر وتركيا تنتظر في مدينة العريش بالقرب من المعبر.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور رائد عبد الناصر، عضو إدارة الهلال الأحمر في سيناء، عن  استقبال المساعدات المصرية لقطاع غزة، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري وصل لعدد كبير من المساعدات من الأردن وتركيا والإمارات وجميع المساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وكانت مصر رفضت في وقت سابق، السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، وقال شهود عيان من قطاع غزة إن الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات أمام المعبر.

وظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط.

وأكدت المصادر أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وحثت العديد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مواطنيها في غزة على الاقتراب من معبر رفح حتى يتمكنوا من المغادرة عند إعادة فتح المعبر.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم السبت إنهم كانوا يعملون على إقناع مئات الأمريكيين بالمغادرة عبر رفح، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك.

فيما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت أيضًا أنه حث إسرائيل ومصر على فتح ممر إنساني خارج قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح أمام المواطنين الفرنسيين.

وأوضح البيان أن باريس اتصلت بجميع المعنيين لمحاولة التأكد من أن المواطنين الفرنسيين يمكنهم العبور من جنوب قطاع غزة إلى مصر وأن المعبر يمكن أن يستخدم أيضًا في "عمليات إنسانية" إلى غزة.

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