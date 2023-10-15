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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لـ حماة الوطن بمجلس النواب

أحمد بهاء شلبي، رئيس
أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن

أرسل حزب حماة الوطن، خطابا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فيه تجديد الثقة للنائب أحمد بهاء شلبي، رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب لدور الإنعقاد الرابع.

 

وأعرب النائب أحمد بهاء شلبي، في بيان أصدره، اليوم، عن شكره وتقديره لثقة حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال هريدى، وأعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الحزب بجميع محافظات الجمهورية على تجديد الثقة واختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للمرة الرابعة علي التوالي.

واضاف :" أتمني أن أكون علي قدر الثقة، ومعبرا عن توجهات الحزب ونوابه تحت القبة بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى العظيم.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن العمل الجماعى هو المنهجية التى نعتمد عليها لتحقيق نتائج تساهم فى تحسين حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن جزءا كبيرا من خطة عمل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع ستركز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التى تحتاج لتعديلات تشريعية أو سن تشريعات جديدة، الى جانب التفاعل مع المتغيرات اليومية التى تتطلب استخدام الأدوات البرلمانية المتنوعة ما بين رقابية وتشريعية لتتماشى جنبا الى جنب مع برامج الحكومة لدعمها أو اعادتها لمسارها فى حال تطلب الأمر ذلك.

حزب حماة الوطن حنفى جبالى رئيس مجلس النواب دور الإنعقاد الرابع الشعب المصري العظيم

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