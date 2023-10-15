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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا تمثلني وأشعر باشمئزاز|سائحة بريطانية بالأقصر تتبرأ من حكومة بلادها لانحيازها مع إسرائيل

صدى البلد

 

أعلنت  البريطانية بربارا كلارك، السائحة المقيمة بمحافظة الأقصر منذ عدة سنوات، عبر موقع التواصل الاجتماعي الرسمى لها بالفيسبوك،  تبرّأها من حكومة بلادها بسبب اتخاذهم موقفاً داعماً لإسـرائيل في الصراع الفلسـطـيني الإسـرائيلي قائلة:" أود أن أعلن أن الحكومة البريطانية لاتمثلني ولا أتفق مع آرائها حول الصراع الفسطيني والإسرائيلي ، وأشعر  باشمئزاز من  تحيزهم تجاه دولة إسـرائيل الغازية بسبب الفظائع التي ترتكبها تجاه المواطنين الفلسطينيين"  .

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وكان قد شهد قطاع غزة قصفًا متواصلاً من قبل جيش الاحتـلال الإسرائيـلي لليوم الثامن على التوالي، ردًا على عملية طـ.ـوفـان الأقصى التي نفذتها كتـائــب القــسـام في منطقة غلاف غزة المحتلة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين الفلسـطينيين.

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الأقصر الإسرائيلي التواصل الاجتماعي الحكومة البريطانية الصراع الفلسطيني

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لا تمثلني وأشعر باشمئزاز|سائحة بريطانية بالأقصر تتبرأ من حكومة بلادها لانحيازها مع إسرائيل

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