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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فؤاد السنيورة: يجب ألا تدخل بلادنا عسكريا في معركة الاحتلال|فيديو

لبنان
لبنان

علق فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، على التوترات على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، قائلًا: "لا بد من إيجاد حل عادل في المنطقة، إسرائيل ارتكبت مذابح على مدار السنوات الماضية سواء في فلسطين أو لبنان".

وأضاف السنيورة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تقاعس المجتمع الدولي في تطبيق القرارات الآيلة لحل القضية، مع استمرار الاعتداءات السافرة من قبل قوات الاحتلال كانا سببًا رئيسيًا لما نمر به الآن منذ 7 أكتوبر الماضي".

السنيورة: حزب الله لا يريد المواجهة

وبالنسبة إلى لبنان، قال فؤاد السنيورة، إن إسرائيل اعتدت على دولة لبنان أكثر من مرة، كان آخرها قصف بلدة شبعا، لافتًا إلى أن لبنان يجب ألا يدخل عسكريًا في هذه المعركة الجارية مع إسرائيل الآن.

وأضاف: "لبنان تحمّل كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأصيب بضربات قاسية، ويتعرض خلال هذه الفترة لثلاث أزمات بين سياسية واقتصادية، وأزمة النزوح السوري على لبنان، بحيث أصبحت نسبة السوريين الآن 40% من نسبة سكان لبنان، ما يجعله غير قادر على المواجهة.

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: "حزب الله لا يريد المواجهة، علاوة على عدم رغبة إيران في المواجهة، ولكن هناك من يستدرج لبنان إلى مثل هذه الأمور، هناك تحسب لدخول لبنان وإيران في مواجهة إسرائيل، وهو ما لا نريده للمنطقة".

فؤاد السنيورة لبنان إسرائيل فلسطين قوات الاحتلال ايران

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