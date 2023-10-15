أفشة يدعم القضية الفلسطينة عبر صفحته بـ إنستجرام

دعم نجم الأهلي محمد مجدي أفشة القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب أفشة:"للصبر حدود يا جماعه .. فتحنا عنينا ع الدنيا ومن واحنا صغيرين عارفين انهم رمز الشر .. عنوان شياطين الانس .. كيان قايم علي السرقه والتدليس وتزيف التاريخ وضياع الحقوق .. ربنا قال كل حاجه واحنا مؤمنين دولتهم الي زوال ١٠٠٪؜.

البطل الحقيق عمره ما كان لعيب كوره مشهور ولا ممثل ولا مغني البطل الحقيقي هو الفلسطيني الي ما في حد في الدنيا شاف الي شافه .. ربنا معاكم وينصركم ويثبتكم .. ان شاء الله قريب جدا نحتفل بالنصر .. خالص دعائي وصلواتي ليكم🤲🤲"