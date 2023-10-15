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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الظاهر السقا: الونش أفضل مدافع في مصر حاليا

الونش
الونش

أكد عبد الظاهر السقا قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك هو الأفضل فى مصر بمركزه، وأن الإصابة كانت فى وقت صعب بالنسبة له.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الونش أفضل مدافع فى مصر الوقت الحالي، وأري أن الإصابة جاءت له فى أفضل وقت ممكن بالنسبة له، وأنا تحدثت معه أن هذا حسد.

وأضاف عبد الظاهر السقا:" الثنائي الأفضل لمنتخب مصر فى قلب الدفاع إذا كانوا جاهزين هم محمود الونش وأحمد حجازي الذي يعطي روح وحماس كبير وقائد بمعني الكلمة، ولكن فى مباراة الجزائر بالطبع محمد عبد المنعم الإضافة الكبيرة للدفاع المصري ومعه علي جبر.

وتابع:" كنت أتمني وجود محمود مرعي مع منتخب مصر ولكن أقول له دائمًا أنه مستقبل فى هذا المركز.

ويذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز أمام منتخب زامبيا ضمن مباريات الفراعنة الودية الماضية بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.

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