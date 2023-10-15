مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية:مصر أصبحت تضم أكبر تجمعات لصناعة البتروكيماويات|فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية، أن صناعة البتروكيماويات من أهم القطاعات التي أهتمت بها مصر في الفترات الماضية، مضيفاً أن صناعة البتروكيماويات تدخل في منتجات هامة للغاية و حياتية.

صناعة البتروكيماويات تدخل في صناعة البلاستيك



وأضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن صناعة البتروكيماويات تدخل في صناعة البلاستيك و المكاتب و السيارات، وفي الألياف الصناعية و المطاط، مؤكداً أن صناعة البتروكيماويات أصبحت تمثل حجر زاوية لكثير من الصناعات في مصر.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الأقتصادية إلى، أن مصر أصبحت تضم أكبر تجمعات لصناعة البتروكيماويات، منهم:مجمع العلمين و مجمع البحر الأحمر، و مجمع في منطقة محور قناة السويس.