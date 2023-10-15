نادي القضاة يدين الاعتداء الإسرائيلي ويشيد بموقف مصر القوي في الحفاظ على أمنها

أدان مجلس نادي القضاة العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الشقيق.

كما أشاد نادي القضاة بموقف القيادة السياسية وموقف مصر القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين، عن أراضيهم والحفاظ على حقوقهم المشروعة ودعم القيادة السياسية المصرية لهم والعمل على وقف تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.

وقرر مجلس نادي القضاة تنظيم حملة لتبرع قضاة مصر بالدم للمصابين بقطاع غزة لأن قضاة مصر جزء لا يتجزأ من الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية وهذا اقل ما يمكن ان نقدمه دعما لأشقائنا في فلسطين.