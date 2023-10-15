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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير ويتفقد منافذ السلع الغذائية بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بكفر الزيات.

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بدأت الجولة بمتابعة تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية، بسرعة إنهاء الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

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وفي ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز "، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 4سيارات للمنطقة الشمالية العسكرية التي تجوب المدن والقرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتضم السيارات مجموعة من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها (السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل ، المكرونة،إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها).

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وخلال تفقده للمنافذ أجرى المحافظ حوارا مع المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع عن كتب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.

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وأشاد" رحمي "بقرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

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