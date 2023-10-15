دياب اللوح: العدوان الإسرائيلي يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني

أطلع سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، وسائل الإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في جمهورية مصر العربية على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وأشار السفير دياب اللوح خلال اللقاء الذي عقده مع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اليوم، إلى أن فلسطين تمر بلحظات تاريخية عصيبة جداً، تعد من أخطر المعارك والحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني لأنها تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتريد اقتلاعه منها، لافتا النظر إلى مقولة الرئيس محمود عباس "لن نترك أرضنا ولن نسمح بأن تكون هجرة جديدة ".

ووصف السفير الفسطيني ، الثماني أيام الماضية بأنها أصعب الأيام التي مرت على أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحرب إبادة جماعية تشنها ضد الوجود الفلسطيني، سواء بتدمير ممنهج للبيوت والبنية التحتية واستهداف مقصود لشل الحياة والحركة في قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء والمياه وقصف المعابر وتوقف محطات الوقود والكهرباء، مؤكدا أن كل هذه المعطيات والظروف الحالكة والمعقده جدا نتاج الممارسات الإسرائيلية العنصرية والتي تتناقض مع القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. ‎

وشدد السفير دياب اللوح ، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي فورياً، لإنهاء هذه الأزمة مع قوات الاحتلال ووقف عدوان الإحتلال ، و توفير حماية دولية عاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني، لأن كل ما يحدث ضد القوانين والشرائع الدولية، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل سريع و عاجل لدخول المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة وضمان دخول المساعدات، ووجوب إعادة ربط قطاع غزة بالشبكة الكهربائية بعد تدمير 30 ألف وحدة سكنية، وتشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن، وتدمير أكثر من 14 مستشفى.

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