صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، عن العثور على جثة المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوي وزوجته في في مدنية كرج غرب العاصمة طهران.

ونقل الخبر عدد من وكالات الأنباء، عن رئيس السينما في إيران محمد مهدي عسكربور، أعلن أن تم العثور على المخرج السينمائي الشهير داريوش مهرجوي وزوجته وحيدة محمدي فر مقتولين في منزلهما في أطراف مدينة غرب العاصمة طهران.

وأكدت قوات الشرطة في محافظة البرز ومركزها ميدينة كرج، مقتل المخرج السينمائي الشهير وزوجته.

وقال قائد الشرطة البرز "سردار حميد هيدافاند إنه" تم الإبلاغ عن هذا الحادث إلي مركز الطوارئ التابع للشرطة 110في وقت متأخر من ليل السبت، ومع تواجد الضباط في مكان الحادث، ثم التأكد من مقتل داريوش مهرجوي وزوجته في الفيلا الخاصة بهما، والواقعة حدثت في زيبادشت مشكين آباد في كرج.

كما قال مسئول إيراني "إن تم العثور على جثة المخرج مهرجوري مقتوع الرأس، على يد مجهولين، وأسباب القتل مجهوله.

وتشير الأدلة إلى أن الوفاة كانت نتيجة لإصابات ناجمة عن الأسلحة الباردة في الرقبة وأجزاء من الجسم.

وأفادت مواقع إخبارية بأن المخرج داريوش كان قد تلقى قبل أيام قليلة تهديدات بقتله عبر منصة إنستجرام.