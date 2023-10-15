عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة موبيل الأمريكية تعلن زيادة استثماراتها في مصر خلال الأعوام المقبلة

صدى البلد

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لويك فيفيه، النائب الأول لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية؛ لاستعراض مشروعات الشركة وخطط توسعها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو أبو عيطة، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "إكسون موبيل مصر".

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره الشديد للشراكة القوية والتاريخية القائمة بين مصر وشركة "إكسون موبيل" التي تعمل في السوق المصرية منذ ما يزيد على 100 عام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر مع الشركة الأمريكية على مدى 100 عام أخرى بل أكثر.

وأشاد رئيس الوزراء بالتوسع الملحوظ لأعمال شركة "إكسون موبيل" في مصر واستمرارها بالوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه مصر، على الرغم من كل الظروف العالمية والإقليمية المحيطة، مؤكدًا تطلعه لعقد المزيد من الشراكات التي تؤدي إلى توسعات أكبر لأعمال الشركة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد وزير البترول أن "إكسون موبيل" واحدة من أهم الشركاء العالميين لمصر، باعتبارها أحد أكبر شركات البترول في العالم، مؤكدًا أننا مهتمون بتطوير هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن الشركة الأمريكية إلى جانب عملها في مجال الاستكشاف، فإنها حققت نجاحات ملحوظة على مدار الأعوام الماضية في مجال إنتاج وتسويق المنتجات البترولية مثل الزيوت والشحوم.

وأكد المهندس طارق الملا أن أعمال الاستكشاف والتنقيب في الشركة تمضي على قدم وساق، متوقعًا بدء الإنتاج الأول من بئر بترولية تابعة لإكسون موبيل في غضون أشهر قليلة.

وفي غضون ذلك، توجه / لويك فيفيه، النائب الأول لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية، بالشكر لرئيس الوزراء على حرصه لعقد هذه المقابلة، مؤكدًا أن الشركة لديها اهتمام والتزام بتوسيع نطاق أعمالها في مصر خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف "فيفيه" أن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية لديها خطط كبرى للاستثمار في مصر.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه لكل خطط الشركة المستقبلية في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل شراكة أقوى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث بآخر ساعة قبل المغرب؟.. 10 عجائب و23 دعاء مستجابا الآن

هل يجوز الجمع بين صلاتى العصر والمغرب بعد العودة من العمل؟.. الإفتاء تقدم حلا

كرم جبر: مواقع مشبوهة تحركها أصابع قذرة للنيل من دولتنا.. و«إكسترا نيوز»: «مدى مصر» يضر بالأمن القومي

بعرض 3 كيلومترات| إسرائيل: القصف الجوي يهدف لإنشاء حاجز عازل جديد بين المستوطنات وغزة

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت مخالفات

ردا على استهداف المدنيين بغزة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب ولا بجد؟.. حورية فرغلي تستعيد جمالها | لن تصدق

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ