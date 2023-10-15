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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: مصر أكدت أن أمنها القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ألقت شبكة CNN الضوء على تكثيف مصر جهودها لمساعدة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة، حيث لا تزال المنطقة في قبضة أزمة إنسانية متفاقمة.

وعرضت الشبكة في تقرير نشرته، الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي المصري، تناول 'التصعيد العسكري في قطاع غزة'، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وذكر البيان أن المجلس قرر “تكثيف الاتصالات مع منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات اللازمة”.

وظلت الإمدادات الإنسانية الحيوية موجودة في مصر بالقرب من معبر رفح يوم الأحد، وسط تزايد الدعوات لفتح الحدود مع جنوب غزة. وسلطت الأمم المتحدة الضوء على التأثير المدمر للحصار على غزة، التي لم تتلق مساعدات منذ اندلاع القتال قبل أسبوع.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قالت إن أكثر من مليون فلسطيني يجب أن يغادروا منازلهم في شمال غزة ويهربوا إلى الجنوب، قبل الغزو البري المتوقع. ومنذ ذلك الحين، مارس العديد من المسؤولين والمنظمات الدولية ضغوطًا على مصر لإنشاء 'ممر إنساني' يسمح للفلسطينيين بالفرار من غزة.

وعقبت بأن مصر أكدت في البيان أن “أمنها القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”. وتتردد مصر حتى الآن في فتح آخر مخرج متبقي لسكان غزة.

كما تعهدت مصر الأحد بالعمل مع “شركائها الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين”. وأضافت أن الحكومة مستعدة “لبذل أي جهد لتهدئة الوضع وإطلاق واستئناف عملية سلام حقيقية”.

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