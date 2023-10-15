الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

ستكثف مصر جهودها لمساعدة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة، حيث لا تزال المنطقة في قبضة أزمة إنسانية متفاقمة.

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي المصري، تناول 'التصعيد العسكري في قطاع غزة'، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وذكر البيان أن المجلس قرر “تكثيف الاتصالات مع منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات اللازمة”.

وظلت الإمدادات الإنسانية الحيوية موجودة في مصر بالقرب من معبر رفح يوم الأحد، وسط تزايد الدعوات لفتح الحدود مع جنوب غزة. وسلطت الأمم المتحدة الضوء على التأثير المدمر للحصار على غزة، التي لم تتلق مساعدات منذ اندلاع القتال قبل أسبوع.

بعض السياق: يوم الجمعة، قالت إسرائيل إن أكثر من مليون فلسطيني يجب أن يغادروا منازلهم في شمال غزة ويهربوا إلى الجنوب، قبل الغزو البري المتوقع. ومنذ ذلك الحين، مارس العديد من المسؤولين والمنظمات الدولية ضغوطًا على مصر لإنشاء 'ممر إنساني' يسمح للفلسطينيين بالفرار من غزة.

لكن مصر أكدت في البيان أن “أمنها القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته”. وتتردد مصر حتى الآن في فتح آخر مخرج متبقي لسكان غزة.

كما تعهدت مصر الأحد بالعمل مع “شركائها الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين”. وأضافت أن الحكومة مستعدة “لبذل أي جهد لتهدئة الوضع وإطلاق واستئناف عملية سلام حقيقية”.