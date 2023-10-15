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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد دعمه.. اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تشكر وزير الشباب

صدى البلد

قدمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة؛ لدعمه المالي والمعنوي، لإنجاح بطولة العالم.

ومن جهته، قال اللواء منصور درويش نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي لاتحاد الطائرة البارالمبي وبطولة العالم، إن وزارة الشباب والرياضة دائما ما تدعم البطولات التى تنظم على أرض مصر فى الألعاب المختلفة بكافة أوجه وأشكال الدعم للخروج بها فى أبهى صورة تليق بمصر وشعبها العريق والرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب النهضة الكبيرة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات ، وفى مقدمتها الدعم المالى ، متوجها بالشكر لمعالى الدكتور أشرف صبحى لدعم بطولة العالم.

وأصدر الوزير توجيهاته  للأجهزة التنفيذية والإدارات المعاونة  بتذليل وتسهيل جميع الإجراءات، وإنهاء كافة الموافقات سواء الإدارية أو المالية ،  والتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء كافة إجراءات وصول وفود الدول المشاركة فى البطولة ، ووجه الوزير قيادات الوزارة للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة للتنسيق مع الدكتور وسام الغمري  المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الرياضية بوضع جميع المنشآت لخدمة وانجاح بطولة العالم .

ويبذل أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ، جهودا غير عادية مع اللجنة المنظمة للبطولة ، بتقديم كافة المعلومات والبيانات عن الفرق والدول المشاركة ، خاصة وأنه لاعب بارالمبي سابق شارك كلاعب فى أربعة دورات أولمبية بارالمبية و 12 بطولة عالم ويملك خبرة كبيرة ، فضلا عن أنه شغل منصب المدير الإداري لمنتخب الرجال فى أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل عام 2016 ، وحصل خلالها المنتخب على المركز الثالث والميدالية البرونزية

ويشارك في البطولة 19 دولة، هي: الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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