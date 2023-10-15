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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حرب واسعة النطاق.. لماذا حذرت روسيا منطقة الشرق الأوسط

صدى البلد

حذر مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، من أن الشرق الأوسط على شفا حرب واسعة النطاق، وقال في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، إن المنطقة على شفا حرب واسعة النطاق وكارثة إنسانية غير مسبوقة.


 

وأضاف الدبلوماسي الروسي حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية  "أن واشنطن هي التي عرقلت بشكل متهور وأناني عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المؤلفة من وسطاء دوليين في محاولة لاحتكار عملية السلام وقصرها على فرض سلام اقتصادي مع إسرائيل على الفلسطينيين والدول العربية الأخرى دون حل القضية الفلسطينية. لقد حذرنا باستمرار من ذلك، قائلين إنه سيأتي بنتائج عكسية ذات يوم، وهذا ما حدث".


 

وأوضح أن الولايات المتحدة منعت لسنوات أي رد فعل أو أي إشارة من مجلس الأمن الدولي بدعوى أن دبلوماسيتها الإقليمية الهادئة أكثر فعالية، وتابع "لا ينبغي أن نتجاهل أن اندلاع العنف الحالي يحدث على خلفية انتهاكات منهجية حقيقية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، بما في ذلك التوسع غير القانوني للمستوطنات، وهو ما تدينه الغالبية العظمى بانتظام من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".


 


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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