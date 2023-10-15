مدير مستشفى غزة: المكان سيتحول لمقبرة جماعية حال نفاد وقود المولدات

أكد د. محمد سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إنه في ضوء القرار الإسرائيلي الأخير بفرض حصار شامل على قطاع غزة، هناك حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء جميع العالقين في القطاع الفلسطيني.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه يستعد للمراحل التالية من الحرب مع حماس، بما في ذلك 'ضربات مشتركة ومنسقة من الجو والبحر والأرض' ردا على هجوم الأسبوع الماضي على الكيان الصهيوني الذي شنته الجماعة المسلحة.

وسبق ذلك إعلان الحكومة الإسرائيلية عن حصار كامل للمياه والكهرباء والغذاء على قطاع غزة، الذي يتعرض حاليًا لنيران دائمة من جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقال الدكتور محمد سليمة إن عدد المصابين في غزة تجاوز بالفعل الطاقة الاستيعابية لمجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني.

وأضاف 'في ثمانية أيام فقط، تجاوز عدد الضحايا والجرحى إجمالي عدد الضحايا في 51 يومًا من صراع عام 2014.

وتابع "الجرحى الذين نجدهم في الشوارع لا يمكن حتى إدخالهم إلى المستشفى، نظرًا لأن غرف العمليات وغرف العناية المركزة لدينا وأشارت سليمة إلى أن 'وحدات العناية ممتلئة بالكامل، والطاقة الاستيعابية وصلت إلى الحد الأقصى، حتى أننا نستخدم أسرة الأطفال وأسرّة الولادة. وصلنا إلى مرحلة يجب فيها مقارنة الإصابات'.

وطالب مدير مستشفى الشفاء المجتمع الدولي بتعزيز وقف الأعمال العدائية 'فورا' و'إنشاء ممرات إنسانية آمنة للسماح بإجلاء الجرحى من غزة، [وكذلك] توفير المعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك' أسرة المستشفيات والأدوية، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وتأمين تزويد المستشفى بالوقود.



وحذر سليمة من أن المستشفى “سيتحول إلى مقبرة جماعية في حال نفاد وقود المولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل”.



كما أكد مدير المستشفى أنه على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات العاملة في غزة.

ووفقا له، لا يمكن للصليب الأحمر الدولي وجميع المنظمات الدولية التحرك دون الحصول على إذن من الإسرائيليين.