وزير الزراعة يتوجه إلى روما للمشاركة في المنتدى العالمي للغذاء

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المنتدى العالمي للأغذية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

ويقام المنتدى هذا العام تحت عنوان "تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي، ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة في الجلسة الافتتاحية، كما يعقد عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى، يرافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

تقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة

يذكر أن منظمة" فاو" إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكافة الدول، خاصة العالم النامي، وهناك تعاون كبير بين مصر والمنظمة في مجال الأمن الغذائي، وكذلك هناك العديد المشروعات الزراعية المشتركة التي يتم تنفيذها بمصر.