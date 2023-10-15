محافظ القاهرة يشدد علي مراقبة الأسعار في الاسواق

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمجتمع المدنى، والسلاسل التجارية لضبط أسعار الأسواق .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع بحضور اللواء إبراهيم عب الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الاحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق والقيام بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع .

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية .