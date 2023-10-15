عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ظهرت فجأة.. جروح تكتب لفظ الجلالة و«الشهادتين» على جسد سيدة في الغربية

صدى البلد

شهدت محافظة الغربية ظهور حالة غريبة لسيدة تدعى “نعمة”، وتبلغ من العمر 37 عامًا، في قرية الحداد، التابعة لمركز ومدينة بسيون، في محافظة الغربية، ظهر في جسدها جروح محفورة تحمل لفظ الجلالة الله والشهادتين.

ومن جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، لتشخيص حالة تلك السيدة: إنه يجب إجراء بعض الفحوصات الطبية لها، من بينها “الرنين المغنطيسي على المخ”؛ للكشف عن مدى وجود إصابة به من عدمه، مشيرا إلى أن إصابة المخ قد تؤدي إلى بعض الأفعال التي لا يدركها الشخص، ويؤذي نفسه في لحظات دون وعي.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، إنني أتوقع إصابة سيدة الغربية باضطراب هستيري تحولي، أو نوبات صرعية، والتي لا يدركها المريض؛ لأنها لحظية، ويشعر المريض بها، ويرتكب من خلالها أفعالا غير مسؤولة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

ترشيحاتنا

ردا على استهداف المدنيين بغزة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ

الورم تحت الإبط.. سرطان متخفي اعرف علاماته

وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية

بعد المغادرة .. 80 مليون شيكل لسكان مستوطنات شمال غزة

صافرات الإنذار تدوي.. سقوط صواريخ على عسقلان أطلقت من قطاع غزة

حصيلة كبيرة من الجرحي.. حزب الله يقصف إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ