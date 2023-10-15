ظهرت فجأة.. جروح تكتب لفظ الجلالة و«الشهادتين» على جسد سيدة في الغربية

شهدت محافظة الغربية ظهور حالة غريبة لسيدة تدعى “نعمة”، وتبلغ من العمر 37 عامًا، في قرية الحداد، التابعة لمركز ومدينة بسيون، في محافظة الغربية، ظهر في جسدها جروح محفورة تحمل لفظ الجلالة الله والشهادتين.

ومن جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، لتشخيص حالة تلك السيدة: إنه يجب إجراء بعض الفحوصات الطبية لها، من بينها “الرنين المغنطيسي على المخ”؛ للكشف عن مدى وجود إصابة به من عدمه، مشيرا إلى أن إصابة المخ قد تؤدي إلى بعض الأفعال التي لا يدركها الشخص، ويؤذي نفسه في لحظات دون وعي.

وأوضح استشاري الصحة النفسية، إنني أتوقع إصابة سيدة الغربية باضطراب هستيري تحولي، أو نوبات صرعية، والتي لا يدركها المريض؛ لأنها لحظية، ويشعر المريض بها، ويرتكب من خلالها أفعالا غير مسؤولة.

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