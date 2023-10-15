قيادي بمستقبل وطن : ربط مصر دخول الأجانب عبر رفح بالمساعدات يؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن ، بقرار السلطات المصرية حول غلق معبر رفح في وجه الرعايا الأمريكية وغيرهم من الرعايا الأجانب وعدم دخولهم الأراضي المصرية، إلا بعد عبور المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهل غزة، مضيفا أن هذا القرار يؤكد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني ، وأن تقديم كافة المساعدات هو موقف واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية وله أولوية قصوى من قبل القيادة السياسية .



وأكد عبدالغني ، في بيان له اليوم الأحد، أن قرار مصر برفض عبور الرعايا الأجانب يأتي إيمانا بمساندة مصر الدائم والمستمر تجاه الأزمة الفلسطينية، خاصة وأن مصر تؤمن بضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني فى أن يكون لديه وطن كامل وحر ومستقل، مشيرا إلى أن هذا القرار أكد على أن السيسي لم يتهاون في حقوق الشعب الفلسطيني وأنه يعتبرها القضية الأولى من جميع القضايا الهامة والرئيسية التي يحمل همها.



وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن اجتماع مجلس الأمن القومي؛ الذي ترأسه الرئيس السيسي اليوم، لمناقشة تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، جاء تأكيدا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مؤكدا رفض مصر لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مشددا على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولاتهاون في حمايته ، وأن مصر ستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية، وتبذل قصاري جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ومدهم بالمساعدات وقوافل الإغاثة.



وأعرب عبدالغني ، عن سعادته لتحمل مصر على عاتقها مسئولية إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، والذي يتعرض للقصف منذ 7 أكتوبر الجاري، موضحا أن مصر تعلم العالم معنى المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، وأنها لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وأن أي شعب يتعرض لأي أزمة أو اعتداء غاشم وستظل مصر هى رائدة المنطقة والشرق الأوسط بأكمله.



وطالب عبدالغني ، أغلب دول العالم ذات الضمير الحى بضرورة مساندة مصر في التوسط للتوصل إلى حلول سلمية حقنا للدماء الفلسطينية، بجانب أن مصر طرحت العديد من المبادرات وتواصلت مع الدول العربية والدولية لمساندة الشعب الفلسطيني، فضلا عن أن مصر تدعم التهدئة والوقوف علي حل سلمي".



وذكر عبدالغني ، أن مصر منذ بداية القضية الفلسطينية وهى على رأس أولوياتها ودائما تدعمها فى جميع المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية خاصة وأن مصر تريد أن يعيش المواطنين الفلسطينيين في سلام دائم وفي دولتهم بشكل حر ومستقل وأنها حريصة على إنهاء أية انقسامات داخل الدولة الفلسطينية.