أحمد سعد يروج لأحدث أغانية تضامنًا مع حرب غزة

نشر الفنان أحمد سعد فيديو لأحدث أغانيه التى أصدرها تضامنًا مع أحداث غزة وتفاقم القضية الفلسيطنية خلال الأيام الماضية ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد سعد على الفيديو ، قائلاً: “من قلبى للجرح الفلسطيني .. فلسطين .. غصن الزيتون”.

إحتفالية نصر أكتوبر:

وتألق النجم أحمد سعد فى إحتفالية نصر أكتوبر المجيد، حيث قدم أغنية خاصة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر بعنوان "البلد دي ما بتوقعش ومعاها ربنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقادة القوات المسلحة، وبرع احمد سعد فى تقديم الأغنية بشكل لاقى تفاعل الحضور بشكل كبير.



وعلى صعيد أخر، يستعد النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.



ويأتى الحفل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد سعد مؤخرا وحصده العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.