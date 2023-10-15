مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية" تدعم قرارات الرئيس لمصلحة الشعب الفلسطيني

أعلن مجلس أمناء مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية" تأييدهم المطلق لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف وتحركات قوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية، ودعت المبادرة الشعب الفلسطيني إلى التمسك بأرضه والدفاع عنها في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت المبادرة المجتمع الدولي إلى سرعة محاسبة الحكومة الإسرائيلية لما تقترفه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين العزل وتهجيرهم إلى خارج مدنهم قسرًا وتعريضهم للموت والفناء.

وفي إطار استمرار حملات التأييد الشعبية لدعم الرئيس السيسي وانتخابه لفترة رئاسية جديدة، أعلن مجلس أمناء مبادرة "معا لحماية الأسرة" تأييده المطلق للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشادوا باهتمام الرئيس الكبير بالأسرة والمرأة التي تمكنت في عهده من نيل أرفع المناصب القيادية. كما أشادت المبادرة بخطوة ترشح الرئيس في هذه الفترة من تاريخ مصر، حيث يأتي إعلانه الترشح استكمالا لعصر النهضة الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية.

وأعلنت المبادرة مجموعة من التوصيات بعد اجتماع مجلس الأمناء، على رأسها تدشين حملات تأييد للرئيس في القاهرة وبقية المحافظات، وتنظيم عدد من الندوات لتشجيع المواطنين على أهمية ممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي والتوجه إلى صناديق الانتخابات واختيار الرئيس السيسي صاحب مسيرة النهضة في مصر، والذي تم في عهده الاهتمام بقضايا الأسرة والمرأة، حيث أنصفها في عهده وتولت أرفع المناصب القيادية بالإضافة إلى تدشين القوانين المنصفة لها والأسرة والأطفال.

وقالت د. إنجي فايد كبير الباحثين في وزارة الآثار، أستاذ مساعد الآثار، مؤسس ورئيس مبادرة "معا لحماية الأسرة": منذ ٤٠ عامًا أو أكثر لم يحدث تجديد لقانون الأحوال الشخصية وكانت محاولات التغيير والتعديل تأتي من زوجات الرؤساء السابقين، ولكن لأول مرة في التاريخ ينتفض الرئيس ليُعلي أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة لأفراد الأسرة.

وأضافت في تصريحات عقب اجتماع مجلس أمناء مبادرة "معا لحماية الأسرة" لإعلان تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة: عهدنا في الرئيس السيسي على مدى فترة رئاسته دعمه المطلق للأسرة واستقرارها، وهولا يكل ولا يمل في إعلان ذلك الأمر في كل لقاءاته.

وقالت مؤسس المبادرة : تعلن "معا لحماية الأسرة" تأييدها ودعمها للرئيس بصفته الداعمة لأولويات الأسرة التي هي نواة المجتمع، وهو الذي وجه دائما بضرورة تشريع قوانين جديدة تتواكب مع التحديات المجتمعية الطارئة على المجتمع المصري على أن تخرج هذه القوانين من رحم الشريعة الإسلامية.

وأشادت د. إنجي فايد بدعم الرئيس السيسي المطلق للمجتمع المدني وحقه في التعبير عن رأيه، مشيرة إلى أن موقف المبادرة من دعم وتأييد الرئيس السيسي يأتي انطلاقا من تدشينه ما وصفته بـ "عصر الاسرة والمرأة الذهبي" حيث كان أيادي بيضاء على الأسرة المصرية.

وأوضحت مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة" أن المجتمعات تُقاس بقوة الأسرة؛ لأنها المكون الرئيس لأي مجتمع، وأن الرئيس السيسي عمل على تحسين جودة حياة الأسرة والحفاظ على تماسك أبنائها.

وأكدت "فايد" أن دعم المصريين ووقوفهم بجانب الرئيس السيسي يعطي درسا للعالم في الوفاء والانتماء والامتنان لقائد الأمة الذي أنقذها من براثن فئة غاشمة حاولت استيلاء البلاد من أجل مصالح ذاتية وليس مصلحة الشعب ومصر.

ومن جانبه، أشاد د. حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق بني سويف، ومؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة" بكل إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات، وخص بالذكر دعمه ومد يده إلى الأسرة المصرية والمرأة، وحقق لها التمكين المأمول لتفادي عقبات ما بعد انقضاء الزوجية بتقنين فقه "الكد والسعاية" وفرض تأمين إجباري من خطر الطلاق وتقنين نفقة المتعة لتكن بعدد سنوات الزواج . وقال د. حسام لطفي: لم يتبق سوى إصدار هذا المشروع بقانون بعد أن حظى بموافقة الأزهر الشريف.

وقال د. عبد الله النجار عضو مجمعي البحوث الإسلامية والفقه الإسلامي الدولي، وعضو مبادرة "معا لحماية الأسرة": أقف بكل صدق وثقة مع استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة الدولة ورئاستها حتى يتم لمصر ما بدأته من عملية بناء ونهضة وإنجازات في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية تحتم وجوده.

وأضاف د. النجار عقب اجتماع أعضاء المبادرة لإعلان تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة: لقد تأكد للناس أجمعين أن الرئيس "آية" في الوطنية والصدق والإخلاص والأمانة، وأن وجوده على رأس الدولة هو الوضع الصحيح ولذلك اتمسك به وأويده وهذا حق لا يعتريه شك.