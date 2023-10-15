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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت مخالفات

صدى البلد

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل اليوم إحالة المسئولين في موقع "مدى مصر" للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر اخبار كاذبة.

وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير  تحريضية للإضرار بالامن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة ،بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

 وأشارت الشكاوى التى تلقاها المجلس إلى أن الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين  أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية اوتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

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