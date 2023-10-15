العرابي: وزير الخارجية الأمريكي يعود لبلاده بصورة واضحة عن الموقف المصري

علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، مؤكدا ان "مصر كانت واضحة" في موقفها من الأحداث الجارية ضد الفلسطينيين.

وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مصر كانت واضحة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية في فلسطين".

وأضاف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق: "مصر وجهت 3 رسائل على 3 مستويات ولم تهتم بالوضع الحالي فقط لكن بمستقبل الأزمة والقضية الفلسطينية".

وأشار السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يعود لبلاده بعد لقائه الرئيس السيسي اليوم- بصورة واضحة عن الموقف المصري، الذي بنته القاهرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي وكان موقف صلب وقوي.