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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ملفات العمل الداخلي والمشروعات الجاري تنفيذها

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 

-  التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. 

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

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