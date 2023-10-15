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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكيك بوكسينج يشارك في 12 بطولة دولية حتى نهاية 2023

صدى البلد

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الاتحاد يشارك في 12 بطولة عربية ودولية وقارية خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري 2023 ضمن خطة الاتحاد للاستمرار في تحقيق المراكز الأولى وتحسين ترتيب الفريق على مختلف المستويات.

ويشارك منتخب السامبو أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في عدد من البطولات من ضمنهما بطولة العالم للشباب للسامبو في دولة كرجستان ثم بطولة وورلد كومباكت جيمز سامبو التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

ويشارك أيضا منتخب السامبو في بطولة وورلد كومباكت جيمز كيك بوكسينج خلال الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر الجاري في المملكة العربية السعودية، وبطولة العالم للسامبو للعموم خلال الفترة من 9 نومفبر إلى 12 نوفمبر المقبل في دولة أرمينيا.

كما يخوض منتخب الكوارش – أحد اللجان التابعة للاتحاد المصري للكيك بوكسينج – في بطولة WSP للكوارش التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر المقبل في دولة تركمنستان، ثم بطولة العالم للكوارش للعموم خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في دولة تركمنستان.

ويستعد أيضا منتخب الكيك بوكسينج للمشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج للعموم خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل في دولة البرتغال وبطولة كأس العالم للكيك بوكسينج التي لم يتحدد بعد موعد إقامتها بالتحديد حتى الآن، كما يشارك المنتخب في بطولة العرب للتايكونجستوا خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل والتي تقام في مصر.

وتقام بطولة العرب للأندية للكيك بوكسينج خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل في مصر وبطولة إفريقيا لأندية الكيك بوكسينج خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر المقبل في مصر وأخيرا بطولة البحر المتوسط التي تقام في شهر ديسمبر المقبل في دولة تركيا.

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