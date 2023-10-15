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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحصاد المر لإسرائيل .. إخلاء 24 مستوطنة بقطاع غزة وإجلاء 90 ألف شخص على حدود لبنان

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

يبدوا أن تداعيات الضربة القوية داخل المجتمع الإسرائيلي مع نجاح هجوم طوفان الأقصى الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستوطنات شمال غزة تتكشف في محاولة إسرائيل إعادة ترتيب أوراقها الوقائية لحماية المستوطنين اليهود.

ووفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد تم إجلاء 37 ألف من سكان الشمال بشكل مستقل، بحلول الظهر، وذلك بحسب بيانات هيئة الطوارئ الوطنية المقدمة إلى وزارة الداخلية، فيما تتضمن خطة إخلاء الشمال إلى "منطقة آمنة" تصل إلى خمسة كيلومترات من الحدود إمكانية إخلاء 54 ألف ساكن آخرين.

وكشفت البيانات بحسب الصحيفة العبرية، أيضًا أنه تم إخلاء ما مجموعه 24 مستوطنة من قطاع غزة، ومن بين حوالي 16000 ساكن تم تعريفهم على أنهم "قادرون على الاستيعاب"، تم إيواء ما يقرب من 11000 شخص فعليًا في مرافق الإسكان المؤقتة، وإخلاء سكان المستوطنات التي تبعد مسافة أربعة إلى سبعة كيلومترات عن حدود قطاع غزة يشمل احتمالية وجود حوالي 17500 ساكن، وإخلاء سديروت يتعلق بحوالي 25000 ساكن، وإخلاء عسقلان، الذي أثير أيضًا كاحتمال، يتعلق بـ 135000 ساكن.

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