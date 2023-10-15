مهيب عبدالهادي: استبعاد مرشح بارز من انتخابات الزمالك

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، استبعاد مرشح بارز من انتخابات نادي الزمالك، لاختيار مجلس إدارة جديد خلال الفترة المقبلة.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك ورفض الطعون على باقي المرشحين”.

وكان الدكتور محمد قدري المرشح على مقعد أمانة الصندوق فى انتخابات نادي الزمالك قد طالب برفض الميزانية العمومية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ المقدمة للاعتماد من الجمعية العمومية يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

ونشر الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 13 ملحوظة من ملاحظات الدكتور محمد قدري وقال :

ملاحظات أحد المرشحين المتخصصين

عن ميزانية نادي الزمالك : دعوة عامة لرفض الميزانية العمومية 2022-2023 المقدمة للاعتماد من الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر الجاري.

وجاءت ملاحظات المرشح على مقعد أمين الصندوق التي نشرها المدير التنفيذي السابق بنادي الزمالك على النحو التالي :

الرفض لن يعني وقف الانتخابات بنادي الزمالك ولا يعني وقف اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، ولا يعني وقف إجراءات التسليم للمجلس القادم المنتخب بإذن الله تعالى.

- الرفض يعني وقف ما يحدث ماليا بالقوائم المالية في نادي الزمالك.

- الرفض لميزانية نادي الزمالك يعني الجهة الإدارية تحيل الأمر الجهاز المركزي للمحاسبات الذي بدوره يحيل الأمر لنيابة الأموال العامة وجهات التحقيق.

- لازم نرفض القوائم عندما يكون الأرصدة النقدية لنادي الزمالك في الصندوق 5 ملايين والأرصدة كسلف لغير العاملين واللاعبين 109 ملايين جنيه .

- لازم نرفض عندما يكون لديك 30 ملاحظة فى نادي الزمالك كل ملاحظة تستوجب تدخل نيابة الأموال العامة.

- لازم نرفض عندما يرتفع مصروف فروق العملة العشرون فى نادي الزمالك ضعف 88 مليوناً

- لازم نرفض عندما تكون زيادة في بند الأجور والمرتبات بنادي الزمالك 25 مليون جنيه.

- لازم نرفض عندما تكون هناك أجور ومرتبات في مجلة الزمالك أكثر من 300 ألف شهرياً أى 3.6 مليون جنيه سنوياً، ولا يوجد جنيه واحد إيرادات تم إثباته.

- لازم نرفض لما يتوقع بروتوكول مع رابطة الأندية يحتجز وفق له في الحسابات 25 مليون جنيه، والنادي يحتاج لما يسدد به مستحقات هيئة الأوقاف للحفاظ على الفرع الرئيسي وارض أكتوبر (حوالي فقط 2 مليون جنيه)

- لازم نرفض عندما يطلب من الأعضاء سداد كامل مستحقات القيمة المضافة (وهم الوحيدون الذين يسددو في حدود إمكانياتهم دعما للكيان)، في حين لنا مستحقات قيمة مضافة لدى (بريزينتيشن، وعقود المحلات، وعقود اللاعبين) 102 مليون لم يسدد منها جنيه واحد للسنة الرابعة على التوالي .

- لازم نرفض عندما تكون للنادي إيرادات مستحقة ومتحققة 5.8 مليون جنيه لا يطالب بتحصيلها للسنة الثالثة على التوالي.

- لازم نرفض عندما يرتفع بند دائنون مختلفون لأكثر من خمسة أضعاف خلال ثلاث سنوات من 20 مليون إلى 143 مليون جنيه

- لازم نرفض عندما يرتفع الإيرادات التي تم تحصيلها عن سنوات سابقة بقيمة 382 مليونًا (كيف تجرف موارد النادي، وعلى أي بنود تم انفاقها)

واختتم ملاحظاته قائلا: صوت حضرتك أمانة والكيان في رقبة حضرتك أمانة أرجوا أن يكون التقييم بموضوعية لكل برنامج بآليات تطبيقه وأدوات تمويله والخطة الزمنية لتنفيذه.

انتخابات الزمالك تشتعل

واشتعلت الأجواء داخل قلعة نادي الزمالك على هامش الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر الجاري من أجل اختيار مجلس إدارة جديد.

وتسببت عضوية حسين لبيب المرشح لرئاسة نادي الزمالك فى أزمة كبيرة فى انتخابات القلعة البيضاء وصلت مداها إلي حد إلغاء الصداقة بين أطراف سابقة في البيت الأبيض.

عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك أثار جدلا واسعا حول عدم قانونية عضوية حسين لبيب منافسه فى الانتخابات ما جعله يدخل فى صدام مع مؤيدي حسين لبيب.

بدأت الأزمة عندما نشر عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال :

دكتور حسين السمرى المحترم وهو فى موقع المسؤولية عام ٢٠٠٠ يدون بخط اليد أعلى استمارة طلب العضوية المقدم من كابتن حسين لبيب

السيد/ حسين أحمد لبيب عمر كان لاعباً مقيداً بفرق النادى لكرة اليد منذ الفترة من ٦٩ / ١٩٧٠ وحتى موسم ٨٥ / ١٩٨٦ ( مرفق شهادة معتمدة من الاتحاد المصرى لكرة اليد ) رجاء التفضل بالموافقة على تطبيق اللائحة ،

توقيع د. حسين السمرى

تابع: نصدق مين فى حضراتكم الاتحاد بيقول انه لاعب من عام ١٩٦٨ وحتى عام ١٩٨٥ تاريخ الاعتزال

وحضرتك بتقول انه لاعب من عام ١٩٦٩ / ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٨٥ / ١٩٨٦ ..... أين حمرة الخجل ؟

أضاف: طبعاً .... الدكتور حسين السمرى مش ناسي الكلام ده وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى سؤل فيها عن العضويات العاملة وعضوية ابراهيم عبدالله

سوف نرسل لسيادتكم صورة رسمية من تحقيقات النيابة برجاء التفضل بإرسال العنوان البريدى الخاص يا دكتور.

تفاصيل جديدة في عضوية حسين لبيب



كشف الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك تفاصيل جديدة في عضوية حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك.

قال الدكتور حسين السمري عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

التحوير الخطير جدا فى صحة عضوية حسين لبيب العاملة تحولت الى عدم صحة عضويته الرياضية اصلا كمان.

تابع: رغم تمثيله للنادي مايقرب من 17 عام بحجة كما يرى صاحب التحوير انه كان لابد ان يصدر قرار مجلس ادارة سنويابالتجديد له كعضو رياضي ( خدو بالكم كعضو رياضي )

أضاف: يعنى منذ قيده وهو عنده 13 سنة لغاية ما اعتزل وهو عنده 30 سنة ؟ بيسأل فين قرارات المجلس بتجديد قيده سنويا لواحد خدم الزمالك ومصر وشارك فى بطولات محلية ودولية وافريقية ومدرسية وجامعية.

والمرشح صاحب هذا الرأى .

استطرد: لم يفكر بان تفسيره ينطبق على المرشحين من اللاعبين السابقين ايضا مثل فاروق جعفر ، هشام نصر ، هشام يكن ،حسين السيد ، الحسيني سمير . نفس الحالة. لا وكمان كل لاعبي النادي فى كل الالعاب . بل وكمان لاعبي كل الاندية بمصر .

وقال أيضا: فين مجلس ادارة النادى اللى فى مصر بياخد قرارات سنويا للتجديد لجميع لاعبيه. يعنى نادي الزمالك مثلا مطلوب من مجلس ادارته التجديد بالاسماء بالمحاضر لاكثر من 4000 لاعب سنويا باسم كل لاعب .

واختتم حديثه قائلا: لك الله يا زمالك. مش هتشوف الراحة من هواة التحوير والتفسير . اختياركم امانة خرجونا من النفق المظلم .هؤلاء سيعطلون مسيرة النادي واكبر ضرر عليه.