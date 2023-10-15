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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير تحرير الأخبار: انعقاد مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة رسالة للجميع

مجلس الأمن القومي
مجلس الأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مجلس الأمن القومي المصري واحد من الهيئات التي أقرها الدستور المصري، وينعقد لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الأمن القومي المصري.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن انعقاد المجلس بشأن غزة رسالة مهمة للغاية، تؤكد أن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذه رسالة واضحة لكل الأطراف.

خط أحمر

وأوضح أن البيان الذي خرج عن المجلس مهم للغاية، وحافل بالتأكيد على مجموعة من الرسائل التي يجب التوقف أمامها، منها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وهذه رسالة واضحة لكل طرف يتصور أنه يمكن أن يستغل أى ظروف على الحدود المصرية أو في قطاع غزة للمساس بالأمن القومي المصري، وهذه رسالة للجميع بالداخل والخارج.

وتابع: يجب أن يعي الجميع أن مصر عندما تتحدث بهذه اللغة وهذه اللهجة فهي تعني ما تقوله، ولديها من القدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي على الدوام، وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بأمنها القومي.

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