برلماني: جرائم الاحتلال الصهيوني مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني

ثمن النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلي معبر رفح، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلي الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والذي يتعرض لأعمال إجرامية على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

واستنكر "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، دعوات التهجير المغرضة والخبيثة التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية، مؤكدًا أن ذلك يخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بتوحيد الجهود على كافة الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب أحمد محمد دياب: "الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن الأشقاء في فلسطين، وستظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها وأولوياتها".