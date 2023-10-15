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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لصندوق مكافحة وعلاج الإمان والتعاطى لـ 166 شاب وفتاة بأسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإمان والتعاطى برئاسة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق ورشة عمل بالتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان ، ومديرية الشباب والرياضة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعنوان الوقاية من المخدرات بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ". 

وحضر ورشة العمل الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، والدكتور أحمد عطية الأستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية ، الذى تحدث عن مخاطر الإدمان على الأسرة والمجتمع ، كما تحدث الدكتور عبد اللاه صابر أستاذ خدمة الفرد بالكلية عن المرض والوقاية والعلاج والدمج المجتمعى. 

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مكافحة الادمان 

كما تحدثت ولاء سعد عرفه مشرف البرامج الوقائية ووحدة التطوع عن أساسيات برنامج الوقاية من الإدمان عن طريق المحتوى المرئى ، وأهمية إستخدم الوسائط المرئية فى نقل المعلومات المعرفية الخاصة بقضية المخدرات وأهم محاور عمل الصندوق وخدمات الخط الساخن ١٦٠٢٣ للعلاج مجاناً وفى سرية تامة. 

وتضمنت ورشة العمل أيضاً شرح القانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بشغل الوظائف أو الإستمرار فيها ، وحملات الكشف المبكر لموظفى الدولة ، بالإضافة إلى عقد ورشة تدريبية لخالد الشيخ رئيس وحدة التطوع عن كيفية تنفيذ المبادرات وإدارة وحدة التطوع. 

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ورشة عمل

واستهدفت الورشة 166 شاب وفتاة من كلية الخدمة الإجتماعية والشباب والرياضة والمتطوعين الجدد بوحدة تطوع أسوان التابعة للصندوق حيث تم تنظيمها على مدار يومين .

كان االلواء أشرف عطية محافظ أسوان قدم شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات.

وطالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من سيدات أسوان بأهمية المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات .

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