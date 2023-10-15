استشاري تحول نفسي: التوتر بشكل عام يجعل الشخص عرضة للمرض الجسدي



أكدت الدكتورة نهى الخولي استشاري التحول النفسي السريع، أن أي حدث يعمل على إثارة الجهاز العصبي يعد توتر، مشيرة إلى أن هناك أحداثا ومحيطات خارجية تؤثر على الجهاز العصبي وتتسبب في أذيته.

وقالت نهى الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن التوتر هو عرض من أعراض المرض النفسي، مؤكدة أنه لها قياسات تختلف من شخص للأخر.

لديه معاناة صحية.

وتابعت استشاري التحول النفسي السريع، أن من يعاني من التوتر بشكل عام، قد يكون عرضة للمرض الجسدي، مؤكدة أنه يكون لديه معاناة صحية.