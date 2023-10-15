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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يضم ممثلي 12 دولة.. وفد أفريقي يزور شعبة الاقطان في مصر

صدى البلد

استقبلت الشعبة العامة للأقطان، وفدا من معهد بحوث القطن ومعه وفدًا أفريقيا  من 12 دولة افريقية  لبحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المصري والافريقي.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الشعبة والجمعية العمومية برئاسة وحضور كل من أحمد عياد - رئيس شعبة القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ونائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وابراهيم محمد عبد الله - رئيس المكتب الفرعي للجنة تنظيم تجارة القطن بمحافظة كفر الشيخ وعضو مجلس أدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بتطوير القطاعات الصناعية و خاصة الصناعات النسيجية و زيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى و قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر  تحت رعاية الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية برئاسة السفير أشرف أبراهيم النشار  امين الوكالة، والدكتور عبد الناصر رضوان - مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفي عطية المنسق الاعلامي لمعهد بحوث القطن إنه  في بداية اللقاء رحب رئيس الشعبة بالسادة الحضور في بلدهم الثاني مصر.

و أضاف، أن هناك علاقات ثنائية طيبة قوية بين الجانبين المصري والأفريقي مؤكدًا علي أهمية تعزيز التعاون في مختلف القضايا فيما يخص الجانب الاقتصادي و التجاري.

و أكد علي أهمية التعاون خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم، وما نتج عنها من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي و عدم استقرار في سلاسل الإمداد وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين من الضروري العمل على زيادته حيث ان مصر تتميز بسلسلة قطن كاملة، وأننا على استعداد لفتح افاق التعاون من خلال تبادل المصلحة مع كل الاطراف.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الافريقي عن سعادتم بهذا اللقاء في الاسكندرية وما وجدوا من حفاواة في الاستقبال والترحيب و أكدو علي أن مصر و الدول الافريقية لديهم العديد من الإمكانات لتعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها الزراعة و المنسوجات.

و قالوا إن الهدف من اللقاء هو بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار و زيادة حجم التبادل في جميع المجالات بين الطرفين، وقد قام بعض افراد الوفد بعرض بعض فرص الاستثمار فى بلادهم و طالبوا بتبادل قائمة باسماء التجار فى مصر وطريقة التواصل معهم رغبة منهم فى توثيق فرص التواصل بين بلادهم و مصر، كما كان للبعض منهم رغبة فى فتح بلادهم كاحد المناشئ المعتمدة فى مصر لزيادة فرص التعاون و التبادل التجاري.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على زيادة العلاقات الاقتصادية و التجارية، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية في مجال تجارة القطن و المنسوجات.

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