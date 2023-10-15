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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الوعد الإسرائيلي .. استمرار قطع المياه عن قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عمال إغاثة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن إمدادات المياه لم تستأنف بعد رغم التزام إسرائيل بذلك.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال عمال إغاثة في غزة إنهم لم يروا بعد دليلا على عودة المياه.

وقال متحدث باسم الحكومة التابعة لحماس في قطاع غزة إن امدادات المياه لم تستأنف بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس، إن قرار فتح المياه في نقطة محددة لسكان جنوب قطاع غزة، والذي تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، يتماشى مع سياستنا. 

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وذكر الوزير الإسرائيلي بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هذا القرار يجعل من الممكن تشديد الحصار العام غير المسبوق على غزة بدون كهرباء وبدون ماء وبدون وقود، حتى يتم القضاء على حماس بحصرها منفردة بعيدا عن المدنيين داخل القطاع.

قطاع غزة المياة

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