استقلال الصحافة: البرامج الوثائقية لرصد ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة «غائبة»

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها البالغ للأداء الإعلامي، الذى لا يرقى إلى فجاجة وفظاعة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المقاوم البطل.

ورأت اللجنة، في بيان لها، أن الأداء الإعلامي في أغلب وسائله، خاصة المرئية منها، لا يعدو كونه «كلام نظري إنشائي» تتناوله ما تعتبر نفسها برامج «توك شو».

وتؤكد اللجنة، غياب البرامج الوثائقية التي يجب أن ترصد ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبحق الفلسطينيين، وتربطها بالأحداث التاريخية، والأوضاع الجارية، لفضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني، بحق الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والقضية.