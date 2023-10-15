بطعم لذيذ ومميز ..كوكيز الشيكولاتة بالقرفة..تعرف علي طريقة عمله

يعد الكوكيز من الحلويات الغربيه الشهيرة ، ويتميز بسرعة تحضيره وطعمه اللذيذ والشهي ، حيث يمكن إضافة النكهات والحشوات المختلفة للكوكيز كالشوكولاتة والمكسرات أو المربى وغيرها. ويمكن كذلك تحضيره باستخدام الشوفان، لتقليل السعرات الحرارية به وحتى يمكن تناوله أثناء اتباع الحميات الغذائية. يمكنك فيما يلي طريقة تحضير رقائق الكوكيز بالشكولاته.



طريقة عمل كوكيز الشكولاتة والقرفة



المقادير:

‏- 2 كوب دقيق

‏- 3 معلقة كبيرة كاكاو

‏- 2 بيضة

‏- 1 معلقة صغيرة باكينج بودر

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- 1 معلقة صغيرة قرفة

‏- ½ كوب سكر بودرة

‏- ½ كوب سمن

طريقة التحضير:

في وعاء عميق ننخل الدقيق مع الكاكاو والباكينج بودر والقرفة.

ثم في وعاء اخر نخفق البيض مع السمن جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق بالتدريج مع الخلط المستمر حتى نحصل على عجينة متجانسة ولينة.

ثم بواسطة قطاعة بسكويت نعمل على تشكيل العجين وترص في قالب به ورق زبدة.

نضع القالب في الفرن عند درجة حرارة 160 لحين أن تنضج تقدم باردة.