النادي لديه أموال كثيرة.. مرشح مجلس إدارة الزمالك يعلن مفاجأة للجماهير

قال اللواء محمد سامي، مرشح مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن، إن المنافسة حتى الآن هادئة وشريفة بين كل الأعضاء، وهذا الأمر مطلوب لتحقيق الاستقرار في نادي الزمالك، لكي يشعر الجميع بالأمان على مستقبل نادي الزمالك.



وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن المجلس الموجود الآن في نادي الزمالك يعمل على تسيير أعمال، وهذا لا يلبي طموحات نادي الزمالك، ولا يستطيع أن يتفاوض مع اللاعيبن، معقبًا: "الزمالك لديه فلوس بره مش عارف يتفاوض عليها، ومش عارفين نعمل أيه في فرع 6 أكتوبر".



وأشار إلى أن نادي الزمالك لديه الكثير من الأموال في الخارج، ولديه الكثير من المحلات المغلقة، خلاف أن الدعاية قد تُحقق الكثير من الدخل لنادي الزمالك، معقبًا: "نادي الزمالك ليس قليلاً، وتسويقه بشكل جيد يعود بالكثير من العوائد على النادي".







