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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الكتب: نصر أكتوبر المجيد وبطولات جيشه مشكاة تضيء الطريق للأجيال

احتفالية نصر اكتوبر
احتفالية نصر اكتوبر

بدأت احتفالية دار الكتب والوثائق القومية بمرور خمسين عاما على انتصار أكتوبر المجيد، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب،  إن الاحتفال   يأتي في يوم من أيام مصر الخالدة في الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر  العاشر من رمضان، لافتا إلى أنه في البداية كانت مصر ثم جاء التاريخ، متابعا: «أؤكد هذه المقولة كوني بالأساس باحثا في التاريخ، وكانت مصر على مر العصور درع الأمة الباقي وحارسها الأمين، نحن نتحدث اليوم وبيننا أبطال حرب أكتوبر، هؤلاء الأبطال الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن وكرامته، وبفضل الله ثم بفضلهم نحيا الآن آمنين رافعين رؤوسنا، وبفضل بطولاتهم التي نحتفظ بها في ذاكرتنا ونفتخر بها جيلا بعد جيل وصار هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف بأنه قد أصبح له درع وسيف كما قال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات رحمه الله، هذا الدرع وهذا السيف لا زالا باقيان للآن بل اشتدا قوة وصلابة».


وأكمل: «أبطالنا الأحباب أقولها لكم بصدق ومن القلب: نحن نحبكم بصدق ونقدر تماما ما قدمتموه لمصر ولنا جميعا جيل بعد جيل، بطولاتكم درساً لنا ولأبنائنا وأحفادنا وهو الدرس الذي أثبت أن العمل والكفاح يجعلك تنتصر على عدوك مهما بلغ قوته، وما أشبه اليوم بالبارحة فاليوم نناضل قيادة وشعبا من أجل البناء والتنمية في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد».

وأكد: سيبقى نصر أكتوبر المجيد وبطولاتكم كمشكاة تضيء لنا الطريق، كما ستظل حرب الاستنزاف وكما يسميها بعض المؤرخين: الحرب المنسية درساً عميقا في البناء بعد الهدم والعزيمة بعد الإحباط والإصرار رغم صعوبة الهدف.

وأضاف: «مهما قلت من كلمات لا تكفي مشاعر الفخر والاعتزاز التي بداخلي وأنا أرى أبطال معركة النصر أمامي، فكم أنا فخور بكم فخراً يجعلني أسعد بانتمائي لهذه الأمة العظيمة».

احتفالية دار الكتب والوثائق القومية خمسين عاما على انتصار أكتوبر الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الدكتور اسامة طلعت الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب كمشكاة تضيء لنا الطريق بعض المؤرخين

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