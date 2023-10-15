نجوم الفن والإعلام ينعون الإعلامية اللبنانية جيزال خوري

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر، الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وهي أحد أبرز مقدمي البرامج الحوارية السياسية.

ونرصد أبرز نجوم الفن والاعلام الذين حرصوا علي نعي الراحلة:

إليسا:

نعت الفنانة إليسا الإعلامية جيزال خوري، قائلة: ارتاح جسمك من كل الوجع والمرض وإن شاء الله روحك ترتاح لما ترجعي تلتقي بالشهيد سمير قصير بمكان ما فيه لا حروب ولا مآسي لا ظلم، الله يرحمك.

الإعلامية جيزال خوري

نانسي عجرم :

فيما كتبت الفنانة نانسي عجرم عبر بموقع تويتر قائلة: وقفت جنبك وكان عمري 8 سنين، وكنتي صاحبة الكلمة الحلوة والقلب الطيب والإرادة الصلبة بقلوب الكل، بتبقي جينزال خوري لـ روحك السلام.

نيشان :

وفيما كتب نيشان الإعلامية عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام:" حزين جدًا الإعلامية جيزال خوري في ذمة الله، جيزيل الراقية والنبيلة والنبيهة المجتهدة والمحترفة.

وأضاف نيشان: عانت في حياتها وعاشت الفقد حين خسرت زوجها الصحفي سمير قصير في انفجار بيروت عام 2005، أذكرها في برنامج المميزون، وبرنامج حوار العمر، قبل أن تنتقل إلى الفضاء العربي، لتنقل المشهد في الإعلام السياسي، صارعت المرض بشجاعة ورحلت.

جيزال خوري



منى الشاذلي :

وكتبت منى الشاذلي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: وداعًا جيزال خوري، سأفتقد وجودك في الإعلام وفي الحياة، وسأتذكر دائمًا ابتسامتك الواثقة المفعمة بالنشاط، والقوة كلما التقينا، ولن أنسى دموعك التي غلبتك في آخر لقاء لنا.. وداعًا يا جيزيل.

فيفي عبده :

الإعلامية جيزال خوري

ونعت الفنانة فيفي عبده الراحلة جيزال خوري بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلة: رحلت عن عالمنا الإعلامية المميزة جيزال خوري، بعد صراع مع المرض، حيث قضت حياتها المهنية دفاعا عن القضية الفلسطينية، وعلى المستوى الشخصي لها مكانة غالية في قلبي.. كان آخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهرة، رحمة الله عليكي.

.وأفادت تقارير إخبارية، أن جيزال خوري، رحلت اليوم الأحد عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، إذ توفيت اليوم في منزلها بالعاصمة بيروت بجوار والديها.

الراحلة جيزال خوري

جيزال خوري وحوارها مع الرئيس السيسي

وكانت الراحلة جيزال خوري قد حاورت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2015 في حوار متلفز عبر محطة BBC الفضائية العربية.

ومازح الرئيس عبد الفتاح السيسي مذيعة قناة الـ«بي بي سي» عربي الإعلامية جيزال خوري، حينما رد على سؤال وجهته له قائلة: «بكير راح تترشح لولاية تانية».

وكان رد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها قائلا «بكير قوى السؤال ده»، وضحك كلاهما، وأنهت المذيعة الحوار موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومعبرة عن امتنانها لإجراء الحوار معه.

يذكر أن الإعلامية جيزال خوري لديها خبرة صحفية طويلة، وأسلوب متميز في تقديم البرامج الحوارية، فقد استضافت على مدى سنوات العديد من الشخصيات العربية البارزة والمؤثرة من صناع القرار والمؤثرين فيه.