الصحة الفلسطينية تعلن انهيار المنظومة الطبية داخل القطاع بالكامل

كشف أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع المدنيين بكل عنف، وأصبحنا نشاهد الآن مجازر من قبل الاحتلال داخل القطاع.

وأضاف "أشرف القدرة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، أن الاحتلال غزل القطاع عن العالم، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء والغذاء، مشددا على أن الاحتلال يعي تماما أن المنظومة الصحية غير قادرة ونعاني الآن من حرب إبادة.

ولفت إلى أن المستشفيات فقدت السيطرة تماما، ولم يعد هناك إمكانية لاستقبال المصابين، متابعا: لا يوجد لدينا أي مقومات داخل المستشفيات..ونحن نلفذ الأنفاس الأخيرة لنا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية رسميا أن المنظومة الصحية بقطاع غزة أنهارت تماما الآن، ولا يوجد أي دعم.