الصحة العالمية: الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة انتهاك لـ القانون

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن 21 مستشفى في قطاع غزة تلقى أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

وأوضحت الصحة العالمية، أن “الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يرقى إلى مستوى انتهاك القانون”، لافتة إلي أن “4 مستشفيات خرجت من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي”.

وقال المنظمة، إنها “نعمل مع لبنان لمواجهة زيادة محتملة بالخسائر البشرية إذا تصاعد العنف مع إسرائيل”.

كما أعلنت الصحة العالمية، “تسليم إمدادات طبية حيوية للبنان ليكون جاهزا لمواجهة أي أزمة صحية محتملة”.

وأكدت أن “تصاعد الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل سيعرض المزيد من المدنيين للخطر”.