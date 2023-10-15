مفاجأة مدوية بشأن مصير أسعار الذهب عالميا بسبب الصراع بالشرق الأوسط وأوكرانيا

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع خلال التقلبات الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفع سعر المعدن الأصفر ردا على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بعدما شنت إسرائيل غارات جوية على غزة يوم السبت 7 أكتوبر.

كما ارتفعت أسعار الذهب في أوقات الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا، حيث بدأت حرب أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفي 7 مارس 2022، ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد.

السؤال الكبير هو: هل سيستمر ارتفاع الذهب وإلى متى؟ وهل سيعطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دفعة إضافية لأسعار الذهب؟

وحسب صحيفة “منت” الاقتصادية الهندية، فإن الذهب يستفيد من الضائقة الاقتصادية حيث يميل المستثمرون إلى تجنب الأصول الخطرة.

وقال أنشول جوبتا، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الاستثمار، في “Wint Wealth”: “يخصص العديد من الأشخاص والشركات وحتى الحكومات الذهب في محافظهم الاستثمارية كتحوط لسيناريو يوم القيامة”.

وأضاف: “الذهب يعمل مثل التأمين. يمكن للصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا وإسرائيل وفلسطين أن يعطل المعادلات الجيوسياسية طويلة الأجل وسلاسل التوريد العالمية والثقة في الأدوات المالية. لتقليل هذه المخاطر ، يزيد المستثمرون من مخصصاتهم للمعدن الأصفر. جانب آخر مهم هنا هو أن المستثمرين يفضلون الذهب المادي على أي أوراق مالية للذهب مدعومة بالسيادة في سيناريوهات تشبه يوم القيامة. وذلك لأن الذهب المدعوم من السيادة هو مجرد سند إذني من قبل الحكومة”.

الصراع الجيوسياسي وأثره على أسعار الذهب

بعد الارتفاع القوي في عامي 2021 و2022، كان أداء الذهب ضعيفًا حتى الآن هذا العام.

وقال أليك ياداف، رئيس المنتجات الاستثمارية في “Sanctum Wealth”، إن “الارتفاع القوي في الأسهم وعوائد السندات الجذابة أثر أيضًا على الذهب مع ابتعاد المستثمرين عن الذهب لصالح الأصول الأخرى”.

وأضاف أن الذهب بشكل عام كان بمثابة أداة تحوط جيدة ضد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسهم.

واكتسب الاستثمار في الذهب قوة جذب كبيرة باعتباره خيارًا موثوقًا به لتعزيز تنوع المحفظة والحفاظ على الاستقرار المالي.

وقال ماهيندرا لونيا، رئيس مجلس إدارة شركة “Vighnaharta Gold Ltd”: “أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستثمرين يتجهون إلى الذهب هو دوره كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للعملات التقليدية، مما يجعل استثمارات الدخل الثابت أقل جاذبية”.

وأضاف: “مع ذلك، يميل الذهب إلى الحفاظ على قيمته خلال فترات التضخم، مما يحافظ على ثروة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، خلال أوقات الأزمات الاقتصادية، غالبًا ما يواجه الذهب طلبًا متزايدًا كأصل ملاذ آمن”.

وتتأثر تقلبات الأسعار هذه بعوامل مختلفة مثل الطلب العالمي على الذهب، وقيم العملات عبر الدول، وأسعار الفائدة، من بين عوامل أخرى.