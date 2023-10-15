محافظ الدقهلية يشارك فى حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة الدلتا

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و الدكتور محمد ربيع نصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعة الدلتا 2023 ، بحضور الدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصوره ، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، ونواب رئيس جامعة الدلتا وعمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس .

قال " مختار " أتوجه باسم شعب الدقهلية بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفاعليات والاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان والاستقرار من أجل بناء مصر الجديدة لتعود إلي مكانتها الطبيعية بين الدول الكبري والمتقدمة .

وأكد "المحافظ " علي أن جامعة الدلتا ضربت اروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم في عدد من القطاعات ، وفي المقدمة إنشاء وتنفيذ النصب التذكاري الجديد للشهداء من خلال التعاون مع جامعة المنصوره التي أعدت التصميمات الخاصة بالنصب .

واشاد المحافظ " دور أولياء الأمور علي كل ما بذلوه من جهد وتعب وكل ما قدموه لأولادهم من غالي ونفيس من أجل أن يصلوا الي هذه المكانة العلمية ، وان يحصلوا علي مراكز وشهادة علمية في مجالات مختلفة في العلوم الطبية والهندسية والإدارة وغيرها .

وفي ختام الحفل اهدي الدكتور محمد ربيع نصر درع جامعة الدلتا الي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي دعمه الدائم للجامعة ومشاركته كافة الفاعليات والأنشطة الخاصة بالجامعة لدعم الطلاب .

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