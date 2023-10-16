مش هتكلفك.. طريقة عمل الدونات في عشر دقائق

اذا كنتِ تبحثين عن تقديم اكلات سهلة وبسيطة ذات مذاق شهي لأطفالك وجميع أفراد الأسرة، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الدونات بأسهل الوصفات.
مكوّنات عمل الدونات في 15 دقيقة
1/2 كوب حليب سائل
1/4 كوب زبدة
1 بيضة
1 ملعقة صغيره فانيلا
2 كوب دقيق
1/4 كوب سكر
رشة ملح
1 ملعقة صغيره خميرة
خطوات عمل الدونات
الخطوة 1
تذوب الزبدة بالحليب ثم تضاف الخميرة والسكر ويقلب.
الخطوة 2
يوضع الدقيق على الخليط ويعجن جيداً، يترك الخليط لمدة ساعة 1.
الخطوة 3
تفرد العجينة وتقطع على شكل دونات ثم تترك لتختمر لمدة ساعة 1.
الخطوة 4
تقلى قطع الدونات في زيت هادئ حتى يصبح لونها ذهبي ثم تزيين بحسب الرغبة.