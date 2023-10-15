نشأت الديهي: حدود مصر مؤمنة بنسبة 100%.. الناموسة متقدرش تعدي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع دول العالم تريد إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولكن إسرائيل ترفض هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مصر دولة حكيمة ولا تريد أن تتورط في هذا الصراع، معقبًا: "ممكن مصر تدخل المعدات والمساعدات فتقوم دولة الاحتلال بضرب هذه المساعدات، ربما يكون هذا مخطط وملعوب لجر مصر إلى هذا الصراع" .



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الحدود المصرية مؤمنة بالكامل ، معقبًا: "حدود مصر محدش يقدر يدخل فيها، الناموسة متقدرش تدخل حدود مصر، حدود مصر مؤمنة بنسبة 100%" .



ولفت إلى ان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بدون تنسيق مع الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى أمر خطير، متابعًا: "مصر ممكن تدخل المساعدات فتقوم حكومة الاحتلال بضرب صاروخ على شاحنة مصرية، وهذا يؤدي إلى دخول مصر في حرب مع الاحتلال الإسرائيلي" .



وأضاف أن مصر تمتلك حكمة وقوة في نفس الوقت ، مشيرًا إلى أن مصر أقوى دولة في المنطقة وتمتلك من الحكمة التي تمنع تورطها في هذا الصراع، لأن لديها مشروع وطني تريد أن تستكمله.



وأشار إلى أن وزير خارجية إيران قام بإرسال رسالة لإسرائيل، من خلال المبعوث الأممي للشرق الأوسط، بأنها قد تدخل في الحرب لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلاً: "بلغ إسرائيل أن طهرن ستدخل في هذا الصراع، لو استمر الوضع بهذا الشكل"، فقام المبعوث الأمم بالذهاب إلى تل أبيب وأبلغهم بهذه الرسالة.