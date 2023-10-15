عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: حدود مصر مؤمنة بنسبة 100%.. الناموسة متقدرش تعدي

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع دول العالم تريد إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولكن إسرائيل ترفض هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مصر دولة حكيمة ولا تريد أن تتورط في هذا الصراع، معقبًا: "ممكن مصر تدخل المعدات والمساعدات فتقوم دولة الاحتلال بضرب هذه المساعدات، ربما يكون هذا مخطط  وملعوب لجر مصر إلى هذا الصراع" .


  وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الحدود المصرية مؤمنة بالكامل ، معقبًا: "حدود مصر محدش يقدر يدخل فيها، الناموسة متقدرش تدخل حدود مصر، حدود مصر مؤمنة بنسبة 100%" .


 ولفت إلى ان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بدون تنسيق مع الجانب الإسرائيلي قد يؤدي إلى  أمر خطير، متابعًا: "مصر ممكن تدخل المساعدات فتقوم حكومة الاحتلال بضرب صاروخ على شاحنة مصرية، وهذا يؤدي إلى دخول مصر في حرب مع الاحتلال الإسرائيلي" .


 وأضاف أن مصر تمتلك حكمة وقوة في نفس الوقت ، مشيرًا إلى أن مصر أقوى دولة في المنطقة وتمتلك من الحكمة التي تمنع تورطها في هذا الصراع، لأن لديها مشروع وطني تريد أن تستكمله.


وأشار إلى أن وزير خارجية إيران قام بإرسال رسالة لإسرائيل، من خلال  المبعوث الأممي للشرق الأوسط، بأنها قد تدخل  في الحرب لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلاً: "بلغ إسرائيل أن طهرن ستدخل في هذا الصراع، لو استمر الوضع بهذا الشكل"، فقام المبعوث الأمم بالذهاب إلى تل أبيب وأبلغهم بهذه الرسالة.

نشأت الديهي قطاع غزة إسرائيل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

لسببين.. محاولات كبيرة داخل الأهلي لاقناع كولر بضم نجم منتخب مصر

ترشيحاتنا

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ